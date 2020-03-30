2020-03-30T10:05:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье на нерабочей неделе сократили автобусные рейсы

Меры призваны минимизировать угрозу распространения вируса в регионе
Василина Васильева
Поделиться:
Количество пассажиров в автобусах снижается. Фото: Сергей ПЕТРОВКоличество пассажиров в автобусах снижается. Фото: Сергей ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области сократило число межмуниципальных автобусных сообщений в регионе. В нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля дневные рейсы будут работать по расписанию выходного дня. Причем расписание утренних и вечерних рейсов сохранено.

В целях нераспространения коронавируса минтранс просит граждан максимально сократить поездки в общественном транспорте, а также ограничить поездки между городами. Кстати, снижение пассажиропотока на этих рейсах уже отмечено специалистами.

На межсубъектных рейсах, например, на маршруте №700 Благовещенск-Хабаровск-Благовещенск в выходные 21 и 22 марта перевезен 61 пассажир, 28 и 29 марта – 43 пассажира.

Также в целях предупреждения распространения инфекции принимаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности на общественном транспорте и автовокзалах: ежедневно дезинфицируется транспорт, водители и сотрудники проходят ежедневный медосмотр.

- В непростое для региона время обращаемся ко всем работникам транспортной сферы, водителям, обслуживающим население, быть предельно осторожными, соблюдать меры личной гигиены, удостоверяться, что транспорт перед выездом прошел дезинфекцию. А пассажирам рекомендуем реже пользоваться общественным транспортом и соблюдать необходимые меры предосторожности. Не спешите без необходимости выйти на улицу, останьтесь дома, - призвал министр транспорта дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приамурье на нерабочей неделе сократили автобусные рейсы
Амурские загсы пустят на регистрацию только жениха и невесту
За торговыми центрами в Приамурье усилят контроль
В детсадах Благовещенска с 30 марта будут действовать только дежурные группы
Расчетно-кассовый центр Благовещенска не будет работать с 30 марта
В Приамурье закрывают торговые центры, кафе и рестораны
В Приамурье спасатели вытащили двух беременных из повреждённой машины
Амурчан на карантине проверила полиция
Налоговая и ПФР в Приамурье будут вести прием только по записи
В Приамурье гуляет фейк о досрочном завершении учебного года
В Благовещенске погиб шестилетний мальчик
Дети не смогут в одиночку ходить по ТРЦ Приамурья
В Амурскую область поступит большая партия масок и средств дезинфекции
Амурские ветераны боевых действий смогут бесплатно съездить в санатории
Благовещенцев попросили не кататься на роликах и скейтах по набережной
Правительство Приамурья и мэрия Благовещенска ограничат прием граждан
Амурчанина обвиняют в разбое и убийстве двух пенсионерок
Самоизолированных в Приамурье возьмут на контроль мобильные бригады
Амурчане не смогли вернуть деньги за отмененные путевки
В Приамурье 20% школьников начали учиться дистанционно
Туристов из Вьетнама вернули в Амурскую область
Амурских туристов перестанут возить во Вьетнам
Виновного в смертельном ДТП водителя осудили в Райчихинске