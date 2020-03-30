В Приамурье на нерабочей неделе сократили автобусные рейсы

30 Март 2020 2020-03-30T10:05:40+03:00

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области сократило число межмуниципальных автобусных сообщений в регионе. В нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля дневные рейсы будут работать по расписанию выходного дня. Причем расписание утренних и вечерних рейсов сохранено.

В целях нераспространения коронавируса минтранс просит граждан максимально сократить поездки в общественном транспорте, а также ограничить поездки между городами. Кстати, снижение пассажиропотока на этих рейсах уже отмечено специалистами.

На межсубъектных рейсах, например, на маршруте №700 Благовещенск-Хабаровск-Благовещенск в выходные 21 и 22 марта перевезен 61 пассажир, 28 и 29 марта – 43 пассажира.

Также в целях предупреждения распространения инфекции принимаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности на общественном транспорте и автовокзалах: ежедневно дезинфицируется транспорт, водители и сотрудники проходят ежедневный медосмотр.

- В непростое для региона время обращаемся ко всем работникам транспортной сферы, водителям, обслуживающим население, быть предельно осторожными, соблюдать меры личной гигиены, удостоверяться, что транспорт перед выездом прошел дезинфекцию. А пассажирам рекомендуем реже пользоваться общественным транспортом и соблюдать необходимые меры предосторожности. Не спешите без необходимости выйти на улицу, останьтесь дома, - призвал министр транспорта дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

ИСТОЧНИК KP.RU