2020-03-31T04:48:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Амурской области старше 65 лет обязали сидеть дома

В регионе расширили список мер по предотвращению распространению коронавируса
Анастасия НАГАЙКО
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Не только пенсионеров просят оставаться дома. Фото: Сергей ПЕТРОВНе только пенсионеров просят оставаться дома. Фото: Сергей ПЕТРОВ
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В Приамурье граждане старше 65 лет и имеющие определенные виды заболеваний обязаны самоизолироваться дома. Такая поправка была внесена в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Кроме того, в регионе усилили меры безопасности в торговых центрах, разрешив там работать аптекам и продуктовым магазинам.

«Кроме этого, в перечень объектов, которые приостановили свою деятельность до 5 апреля – дополнительно включаются бани, салоны красоты, организации, которые оказывают парикмахерские услуги, косметические, массажные салоны, солярии и иные подобные организации, - пояснила министр юстиции области Елена Акименко. – Действующим торговым организациям усилить меры по дезинфекции торговых объектов, а также принимать меры по недопущению скопления граждан в помещениях».

По словам губернатора Амурской области эти меры вынужденные – виноваты в этом сами жители.

- Мы вчера увидели – под предлогом торговли товарами первой необходимости нерадивые коммерсанты начинают открывать магазины, которые в принципе этими товарами первой необходимости никогда не торговали. Пришлось в индивидуальном порядке с силовым блоком отработать, - сообщил Василий Орлов.

Между тем, в Благовещенске прошли рейды, в ходе которых комиссии проверили заведения общепита. 30 марта были проверены 17 предприятий, все они работали в режиме доставки, а ряд предприятий и вовсе закрылись.

Напомним, до 5 апреля в Амурской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции закрыты заведения общепита открытого типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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