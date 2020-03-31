2020-03-31T08:50:48+03:00
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Губернатор Амурской области поручил передать автопарк Правительства больницам и волонтерам

Теперь они развозят бригады врачей и активистов по вызовам граждан
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Фото: amurobl.ruФото: amurobl.ru
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Автопарк Правительства Амурской области теперь полностью находится в распоряжении волонтеров и больниц Приамурья. С сегодняшнего дня, 31 марта, они развозят бригады медиков и общественников по вызовам амурчан. Машины выделяются по заявкам. Одними из первых транспорт получила третья городская поликлиника Благовещенска.

- Мы сделали заявку в Правительство области о выделении нам автомобилей. Они нам необходимы для подвоза мобильных бригад на забор материалов у людей с признаками ОРВИ, находящихся на самоизоляции, выписки льготных рецептов для пациентов и другой работы по вызовам. Сейчас мы работаем максимально, количество вызовов увеличилось, и своими силами уже не справлялись, - сообщила и. о. зам. главврача по лечебной части поликлиники №3 Ольга Чупрасова.

Количество выделенных автомобилей будет зависеть от их необходимости, а она ежедневно меняется.

- Вчера у нас было десять вызовов, а завтра может быть и сто, - пояснила руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук. – До сегодняшнего дня волонтеры на вызовы ездили на такси. Теперь, когда у нас свой транспорт, выполнять заявки будет проще и быстрее.

Все расходы по содержанию автомобилей, горюче-смазочные материалы, ремонт (если потребуется), дезинфекцию, зарплаты водителей берет на себя Правительство Амурской области.

- По поручению губернатора автопарк Правительства передан медорганизациям и волонтерам. По заявкам они получат необходимое количество автомобилей в круглосуточное распоряжение и на срок, пока они будут необходимы, - подчеркнул руководитель аппарата губернатора области и Правительства области Андрей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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