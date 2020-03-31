2020-03-31T10:59:25+03:00
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Пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ заработает 1 и 3 апреля

Режим работы меняться не будет
Анастасия НАГАЙКО
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Всем гражданам на границе измеряют температуру. Фото: Правительство Амурской областиВсем гражданам на границе измеряют температуру. Фото: Правительство Амурской области
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Пассажирский коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ будет работать 1 и 3 апреля. Режим работы не изменится: коридор открывается в 14:00, а последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16:30 по амурскому времени. Ранее их работа была приостановлена из-за закрытия границ России.

Эти же графики работы планируют сохранить на следующей неделе. Коридор Благовещенск - Хэйхэ откроют в понедельник – 6 апреля, в среду – 8 апреля и в пятницу – 10 апреля.

- Всем прибывшим через международные пункты пропуска помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов предстоит пройти обязательный двухнедельный карантин, - предупреждают амурские власти.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

646 россиян и 71 гражданин КНР с видом на жительство вернулись в Благовещенск

882 гражданина КНР въехало в Китай

0 пассажиров было выявлено с коронавирусной инфекцией.

*Статистика с 27 января по 31 марта 2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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