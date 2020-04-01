В амурских загсах приостановлена регистрация браков
В России приостановлена торжественная регистрация браков. Ограничения призваны предотвратить распространение коронавируса и были введены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Всем парам подавшим заявление на ближайшие даты рекомендуют перенести регистрацию брака на более поздний срок. Если же причина будет объективной, в регистрации не откажут.
«К молодожёнам мы подходим индивидуально. Часто регистрация брака не может быть отложена, например, если невеста беременна или жених по долгу службы уезжает в длительную командировку, - пояснила начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. – Единственное безоговорочное ограничение – на регистрацию допускаются только сами молодожены».
Попутно в отделениях ЗАГСа в Амурской области проводится санитарная обработка помещений. Всем гражданам, которые входят в помещение, предлагают обработать руки дезинфицирующим средством
СПРАВКА «КП»
Регистрация рождения и смерти во всех территориальных отделах и отделениях области ведется по предварительной записи по телефонам:
(8-4162) 44 15 41 - отдел ЗАГС по г. Благовещенск и Благовещенскому району
(8-41641) 5-97-50 - отдел ЗАГС по г. Белогорск и Белогорскому району
(8-41658) 3-17-78 - отдел ЗАГС по г. Зея и Зейскому району
(8-41647)2-16-22 - отдел ЗАГС по г. Райчихинск и пгт Прогресс
(8-41643) 5-48-64 - отдел ЗАГС по г. Свободный и Свободненскому району
ИСТОЧНИК KP.RU