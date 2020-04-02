В благовещенский храм вернут скульптуру спящего ангела

2 Апр 2020 2020-04-02T05:11:37+03:00

Ангел потерялся в конце 60-х годов, спустя почти 40 лет его нашел амурский художник

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В храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» вернут скульптуру спящего ангела. Ранее фигура стояла возле надгробия попечительницы Благовещенского епархиального училища Ольги Левашёвой, и потерялась в конце 60-х годов.

Ольга Левашева, жена известного мецената и золотопромышленника, умерла в 1912 году, ее похоронили в склепе под церковью. По легенде, возле надгробия женщины были лампада и две мраморные фигуры спящего и плачущего ангелов. В 1918 году склеп разграбили, долгие годы здание использовалось под нужды педагогического училища.

Старожилы помнят, что в одном из кабинетов стоял белоснежный ангел, передает мэрия Благовещенска. В 60-х годах его взял под расписку амурский художник для занятий со студентами, а позднее его у него конфисковали. В 2000-х годах скульптуру спящего ангела заметил в музее УМВД скульптор Николай Леонтьевич Карнабеда.

В итоге решено вернуть скульптуру ангела на историческое место, но уже в мае, когда проведут ремонт в склепе.

Историю мраморного ангела рассказали руководитель проекта реставрации храма «Всех скорбящих Радость» Людмиле Чаюн и краевед Ольга Тур.

ИСТОЧНИК KP.RU