2 Апр 2020 2020-04-02T05:34:03+03:00

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В четверг, 2 апреля, на территории Амурской области усилился ветер. Синоптики предупреждали об ухудшении погоды: порывы ветра в Благовещенска должны достигать 15-20 метров в секунду. По области ожидают мокрый снег.

В связи с ухудшением погоды амурские энергетики ввели режим повышенной готовности. Установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала, подготовлена спецтехника.

- Мы просим вас соблюдать правила электробезопасности во время непогоды: нельзя находиться вблизи линий электропередачи, - говорят в ДРСК.

При обнаружении оборванных проводов необходимо сообщить по «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397(круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

Кстати, в Благовещенске 2 апреля малооблачно, без осадков, температура составит 4-6 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU