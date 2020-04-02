Благовещенцы спасаются от коронавируса лимонами за 500 рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T09:46:55+03:00

Один из самых дешевых лимонов - за 400 рублей. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

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В Благовещенске резко подорожали лимоны. Во многих городских супермаркетах килограмм цитрусовых стоит в среднем 550 рублей. Самый дешевый фрукт может обойтись в 100 рублей за одну штучку.

В Амурском УФАС отметили, что жалобы на повышение цен начали поступать с начала недели. У специалистов два заявления лежит в работе, амурчане продолжают звонить и жаловаться на произвол торговых сетей.

Оказалось, что лимоны стали популярны неспроста: благовещенцы уверены, что они помогут в борьбе с коронавирусом. При этом специалисты говорят, что цитрус может стать лишь эффективной мерой профилактики, но точно не панацей при болезни.

СПРАВКА «КП»

(4162) 52-00-07, 52-00-35 - телефон УФАС по Амурской области для сбора жалоб на повышения цен

ИСТОЧНИК KP.RU