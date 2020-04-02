Благовещенцы спасаются от коронавируса лимонами за 500 рублей
В Благовещенске резко подорожали лимоны. Во многих городских супермаркетах килограмм цитрусовых стоит в среднем 550 рублей. Самый дешевый фрукт может обойтись в 100 рублей за одну штучку.
В Амурском УФАС отметили, что жалобы на повышение цен начали поступать с начала недели. У специалистов два заявления лежит в работе, амурчане продолжают звонить и жаловаться на произвол торговых сетей.
Оказалось, что лимоны стали популярны неспроста: благовещенцы уверены, что они помогут в борьбе с коронавирусом. При этом специалисты говорят, что цитрус может стать лишь эффективной мерой профилактики, но точно не панацей при болезни.
СПРАВКА «КП»
(4162) 52-00-07, 52-00-35 - телефон УФАС по Амурской области для сбора жалоб на повышения цен
ИСТОЧНИК KP.RU