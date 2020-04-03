2020-04-03T04:45:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Первая партия масок из Китая пришла в Благовещенск

О грузе отчитался губернатор Амурской области Василий Орлов
Анастасия НАГАЙКО
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Это первая партия масок из Китая. Фото: www.instagram.com/va.orlovЭто первая партия масок из Китая. Фото: www.instagram.com/va.orlov
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В четверг, 2 апреля, Амурская область получила партию груза с медицинскими товарами из Китая. Коробки с необходимыми товарами передало Народное Правительство города Хэйхэ.

Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Василий Орлов. Глава региона сообщил, что амурчане получили защитные маски, костюмы, средства для электронного дистанционного измерения температуры. Правда, все это пойдет медикам – «тем, кто непосредственно обеспечивает противостояние вирусу».

- Зимой, когда в Китае была сложная ситуация, помогали мы. Сейчас помощь пришла нам. По инициативе Амурской области через федеральный штаб был проработан механизм доставки безвозмездной помощи из резервов наших правительственных коллег из провинции Хэйлунцзян и города Хэйхэ. И это — первая партия, - напомнил губернатор Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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