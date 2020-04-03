Житель Благовещенска прилетел из-за границы и встал за прилавок

3 Апр 2020 2020-04-03T08:23:38+03:00

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Житель Благовещенска нарушил режим самоизоляции, встав за прилавок после возвращения из-за границы. 54-летний мужчина не выдержал положенный срок самоизоляции в 14 дней и будет оштрафован.

Благовещенец - индивидуальный предприниматель – прилетел из-за границы 30 марта. В аэропорту он получил от Роспотребнадзора постановление об изоляции по месту жительства. Несмотря на это мужчина продолжил работать: уже 2 апреля он встал за прилавок киоска. Местный участковый выявил нарушение.

В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Теперь ему грозит штраф – от 50 до 150 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Решение о наказании бизнесмена примет суд.

- Сейчас предпринимаются все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории города и области, и такие действия отдельных граждан могут свести к нулю результат всего комплекса упреждающих мероприятий, – отметила мэр Благовещенка Валентина Калита.

ИСТОЧНИК KP.RU