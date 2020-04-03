Китайский бизнесмен подарил Благовещенску 5 тысяч масок

3 Апр 2020 2020-04-03T10:07:49+03:00

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В пятницу, 3 апреля, китайский предприниматель передал Благовещенску 5 тысяч медицинских масок и 150 тысяч рублей. Все это пойдет на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Благотворитель – бизнесмен, который работает на территории амурской столицы. Мэрия Благовещенска уже определилась, кому передаст партию масок. Партия достанется службам и организациям, сотрудники которых продолжают работать в условиях режима повышенной готовности: полиции, медикам, «ГСТК», «Автоколонне 1275».

- Это уже не первый раз, когда китайские друзья оказывают помощь и поддержку амурчанам. Помощь с масками уже оказали народное правительство района Айгунь, народное правительство города Хэйхэ (Амурская область), горком КПК города Хэйхэ (секретарем города Хэйхэ), помощь намерено предоставить и народное правительство города Харбин, - рассказала мэрия Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU