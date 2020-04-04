В Приамурье члены одной семьи заразились коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T11:59:03+03:00

Первый завозной случай коронавируса в Приамурье зарегистрировали 3 апреля. Фото: www.amurobl.ru

В регионе зарегистрированы три случая заражения

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В Амурской области зарегистрировано еще три случая коронавирусной инфекции. Все заболевшие – члены одной семьи. Амурчане заразились COVID-2019 от родственницы, которая вернулась из Марокко. Ранее женщину госпитализировали с подтвержденным коронавирусом.

Заболевания у всех троих амурчан протекают в лёгкой форме, состояние удовлетворительное. Пациенты находятся в боксированных палатах инфекционной больницы.

- Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проведены. Очаг заболевания локализован, угрозы распространения заболевания нет, - рассказали в Правительстве Амурской области.

Кстати, у первой заболевшей 3 апреля женщины получен первый отрицательный результат на COVID-2019. Это подтверждает, что лечение эффективно и пациентка выздоравливает, отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Сейчас специалисты просят амурчан оставаться на самоизоляции. Гражданам, которые прибыли в Амурскую область, необходимо пробыть дома 14 дней.

- При появлении симптомов - не нужно ходить в поликлинику - врача необходимо вызывать на дом. Если предложат госпитализацию - не отказывайтесь, это поможет сохранить ваше здоровье и здоровье окружающих вас людей, - просят в Роспотребнадзоре.

Все вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать по телефону горячей линии: 112.

СПРАВКА «КП»

За сутки в России зафиксировано 582 новых случая коронавируса в 32 регионах. Полностью выздоровели 52 человека, 9 скончались. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах

ИСТОЧНИК KP.RU