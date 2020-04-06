В Благовещенске работают две дежурные группы в детсадах

6 Апр 2020 2020-04-06T05:59:37+03:00

Детей возьмут на полный день. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Работающие горожане могут отдать дошколят под присмотр нянь и воспитателей

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В Благовещенске с 6 по 10 апреля продолжат работать дежурные группы для дошкольников. Детей работающих горожан примут в прогимназии по адресам: ул. Амурская, 186 и ул. Институтская, 17/3.

В группы смогут забрать детей, чьи родители являются работниками непрерывно действующих организаций:

- медицинских и аптечных организаций;

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;

- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочные работы;

- государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 06 апреля 2020 года функционирование органов государственной власти Амурской области и органов местного самоуправления;

- работников, обеспечивающих функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации;

- организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

- иные организации, внесенные в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Амурской области.

Родителям данный категорий требуется написать заявление или позвонить по номерам: 89145875890 (ул. Амурская, 186), 89145974723 (ул. Институтская, 17/3).

ИСТОЧНИК KP.RU