В Благовещенске выписывают женщину, у которой был коронавирус

6 Апр 2020 2020-04-06T06:33:27+03:00

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Благовещенске врачи готовят к выписке первую зараженную коронавирусом амурчанку. Женщина чувствует себя хорошо, она прошла весь необходимый объем лабораторного тестирования, говорят в Роспотребнадзоре.

4 апреля стало известно о семье из трех человек, которые также заразились коронавирусом. Все трое были госпитализированы. Заразились они от первой пациентки, которая прилетела из Марокко. Семья помещена в медицинское учреждение и получает необходимую помощь.

- Все контакты по этому семейному очагу отслежены, и лица, которые были в непосредственном контакте с зараженными, также изолированы, - сообщила Ольга Курганова, руководитель Роспотребнадзора по Амурской области. - Первая пациентка чувствует себя замечательно, она прошла весь необходимый объем лабораторного тестирования. Она здорова, мы ее готовим к выписке. Относительно трех других случаев - заболевание протекает в легкой форме.

Амурчан просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только работающему населению, остальным - по мере необходимости (в аптеку, магазин, выгулять собаку).

- Обращаюсь к каждому амурчанину, сейчас та ситуация, когда от действий одного человека может пострадать весь субъект, поэтому необходимо безусловное, безукоризненное выполнение всех тех требований, которые сегодня введены на территории Амурской области. В зависимости от того, как мы все вместе будем их выполнять, зависит то, как быстро мы сможем перейти к спокойной жизни. Мы все вместе должны эту ситуацию переломить, - добавила Ольга Курганова.

ИСТОЧНИК KP.RU