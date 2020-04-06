2020-04-06T08:20:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Благовещенца, зараженного коронавирусом, принудительно отвезли к врачам

Мужчина отказывался ехать в больницу
Татьяна РЯБОВА
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Благовещенец, у которого был подтвержден коронавирус, вел себя буйно. Скриншот видеоБлаговещенец, у которого был подтвержден коронавирус, вел себя буйно. Скриншот видео
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Благовещенской полиции пришлось принудительно отвезти в больницу мужчину, зараженного коронавирусом. Заболевший COVID-19 отказывался госпитализироваться и вёл себя агрессивно, говорят в УМВД.

Напомним, ранее в Амурской области у семьи из трех человек был обнаружен коронавирус. Жену и сына госпитализировали в инфекционную больницу, а глава семьи отказался ехать в медучреждение и потребовал провести повторный анализ.

Причем повторный анализ также показал положительный результат, но благовещенец отказался ехать к медикам.

- Сотрудники Роспотребнадзора и медработники обратились за помощью к полицейским. Совместными принятыми мерами мужчину поместили в больницу. Но и в лечебном учреждении он продолжил вести себя агрессивно по отношению к медперсоналу, неоднократно высказывал намерения и предпринимал попытки покинуть больницу. В настоящий момент в данном лечебном учреждении выставлен круглосуточный пост охраны, состоящий из сотрудников полиции и Росгвардии, - рассказала начальник пресс-службы амурского УМВД Инна Карташова.

Семье буйного пациента и ему самому напомнили про ответственность за нарушение действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За нарушения им будет грозить крупный штраф или даже лишение свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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