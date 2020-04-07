2020-04-07T04:31:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурские РКЦ перестали работать из-за пандемии коронавируса

Амурчан просят не накапливать долги
Анастасия НАГАЙКО
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Приходить теперь в офис РКЦ не надо. Фото: Сергей ПЕТРОВПриходить теперь в офис РКЦ не надо. Фото: Сергей ПЕТРОВ
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В связи с распространением коронавируса в РФ перестали работать амурские расчетно-кассовые центры. Теперь амурчане могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно. Например, на сайте Благовещенского РКЦ в личном кабинете оплата пройдёт без комиссии.

Также оплатить коммунальные услуги можно через личный паблик кабинет на сайте ОАО «ДЭК», в онлайн-банках или воспользоваться платёжными терминалами в магазинах.

- В настоящее время и до 1 января 2021 года внесены ограничения на начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг гражданами. Данное решение принято в связи с тем, что в сложившейся ситуации многие граждане, которые в течении месяца, выделенного по закону на оплату коммунальных услуг, не могут произвести оплату по ряду причин. Так было рекомендовано на уровне Правительства не начислять пени гражданам. Но это не говорит о том, что на сегодняшний день мы должны перестать платить за жилищно-коммунальные услуги. Убедительная просьба к амурчанам: не накапливать долги, а потихонечку оплачивать коммунальные услуги любым из перечисленных способов, - рассказал заместитель министра ЖКХ Алексей Тарасов.

Граждане могут получить ответы по услугам ЖКХ по телефону «горячей линии»: (8 (4162) 223422) или по телефону: 8 (4162) 223400.

ИСТОЧНИК KP.RU

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