Благовещенская мэрия расширила список мест, где можно купить маски
Администрация Благовещенска сообщила адреса предприятий и ателье города, где шьют многоразовые маски. После стирки и тепловой обработки эти защитные изделия можно применять и дальше.
Стоимость маски – от 100 рублей. Приобрести их можно в 16 организациях Благовещенска. Срок изготовления – от суток.
Приобрести и заказать маски можно в следующих организациях:
ИП Корнейчук Александр Николаевич - 89145681016 (имеется в наличии в большом количестве)
ООО «Амурформа» - 89143800800
Ателье «Элегант» - 33-26-83 (ул. 50 лет Октября, 28)
Фирма «Осби» - 53-47-88, 51-70-80 (ул. Красноармейская, 92)
ООО «КомплектСервис» - 20-99-05 (ул. Красноармейская, 138)
ООО «Милосердие» - 35-10-40 (ул. Б. Хмельницкого, 89)
ИП Фасахова Лариса Михайловна - 89098131377
ИП Ильинская Светлана Викторовна - 89145932333
ИП Зотова Кристина Владимировна – 55-62-10
ИП Тотмянин Андрей Павлович - 89140403631
ИП Пивоварова Елена Сергеевна - 89145697700, 518770
ИП Даньков Михаил Иванович т - 217180, 89248417180
ИП Данькова Елена Васильевна - 89622843175
ИП Гаршина Марина Михайловна – 89247456060, 89246708047
ООО «Амур Мануфактура» - 89682468778 (ул. Островского, 75/1, офис 2002)
ИП Лянгузова Евгения Анатольевна - 89246754292
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