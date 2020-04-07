В Благовещенске стали проводить бесплатные тесты на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T08:31:12+03:00

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В Благовещенске один из медицинских центров начал делать тесты на коронавирус. Сам тест будет бесплатным, говорят специалисты, а вот за забор материала придется заплатить 580 рублей. Принимать на тестирование будут с 8.30 до 13.00.

- Результаты теста будут готовы через два дня. Предварительно перед походом на анализ нельзя чистить зубы, желательно просто прополоскать их с утра, - рассказали в медицинском центре «Спектр».

Ранее тест на коронавирус брали только у тех, кто прибыл из неблагополучных по коронавирусной инфекции. Тестировать человека, у которого просто есть желание, но отсутствуют всякие показания, нецелесообразно, предупреждали эксперты.

- Пробы берутся у граждан, прибывающих из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц с наличием симптомов респираторной инфекции, приехавших из-за рубежа. Также обследуются люди, которые находились в контакте с теми, у кого подтвержден коронавирус или имеются подозрения. Исследования проводятся методом ПЦР. За прошедший период мы провели более 1,5 тысяч исследований. Тест достаточно сложный и состоит из нескольких этапов, но мы имеем возможность получить результат в день забора проб, - рассказывала 20 марта 2020 года заместитель главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Екатерина Бурдинская.

К 6 апреля в ФБУЗ Амурской области на COVID-2019 были обследованы 2130 человек, в лаборатории Амурской областной инфекционной больнице - 195 человек. Теперь тест на коронавирус могут сделать и лица из группы риска.

- К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65+, особенно имеющие хронические заболевания. Забор материала для исследования будет производиться на дому медработниками тех учреждений здравоохранения, к которым эти граждане прикреплены, - объясняла ранее первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

ИСТОЧНИК KP.RU