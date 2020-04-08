Амурчане могут оплатить кредиты и ЖКУ через почтальонов

8 Апр 2020 2020-04-08T06:07:37+03:00

Все происходит в режиме реального времени. Фото: Почта России

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Жители Амурской области с помощью почтальона оплатить на дому коммунальные услуги, кредиты и сотовую связь. Почти 100 почтальонов получили мобильные почтово-кассовые терминалы.

На дому можно оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, налоги, кредиты и штрафы, а также приобрести страховой полис.

- Услуга особенно востребована у пенсионеров и маломобильных амурчан, которые в условиях распространения вирусных инфекций находятся в группе риска по состоянию здоровья. Им нет необходимости посещать почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, которые в списке платежей обычно на первом месте, - отметила директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.

Оплата через мобильные терминалы ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях, все происходит в режиме реального времени. Клиенту выдают кассовый чек. Информация об оплате передается в адрес поставщиков услуг.

Кстати, воспользоваться услугами могут и жители самых отдаленных районов Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU