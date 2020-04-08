2020-04-08T06:07:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурчане могут оплатить кредиты и ЖКУ через почтальонов

Почти 100 почтальонов снабжены почтово-кассовыми терминалами
Анастасия НАГАЙКО
Поделиться:
Все происходит в режиме реального времени. Фото: Почта РоссииВсе происходит в режиме реального времени. Фото: Почта России
Изменить размер текста:

Жители Амурской области с помощью почтальона оплатить на дому коммунальные услуги, кредиты и сотовую связь. Почти 100 почтальонов получили мобильные почтово-кассовые терминалы.

На дому можно оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, налоги, кредиты и штрафы, а также приобрести страховой полис.

- Услуга особенно востребована у пенсионеров и маломобильных амурчан, которые в условиях распространения вирусных инфекций находятся в группе риска по состоянию здоровья. Им нет необходимости посещать почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, которые в списке платежей обычно на первом месте, - отметила директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.

Оплата через мобильные терминалы ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях, все происходит в режиме реального времени. Клиенту выдают кассовый чек. Информация об оплате передается в адрес поставщиков услуг.

Кстати, воспользоваться услугами могут и жители самых отдаленных районов Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белогорцы хотят отпраздновать День снятия самоизоляции
На амурских предприятиях за неделю пошили более 45 тысяч масок
Амурчане могут оплатить кредиты и ЖКУ через почтальонов
Благовещенская мэрия расширила список мест, где можно купить маски
Амурские РКЦ перестали работать из-за пандемии коронавируса
Благовещенца, зараженного коронавирусом, принудительно отвезли к врачам
В Благовещенске выписывают женщину, у которой был коронавирус
В Благовещенске работают две дежурные группы в детсадах
В Приамурье члены одной семьи заразились коронавирусом
Китайский бизнесмен подарил Благовещенску 5 тысяч масок
Житель Благовещенска прилетел из-за границы и встал за прилавок
Первая партия масок из Китая пришла в Благовещенск
Благовещенцы спасаются от коронавируса лимонами за 500 рублей
Амурские энергетики ввели режим повышенной готовности
В благовещенский храм вернут скульптуру спящего ангела
В амурских загсах приостановлена регистрация браков
Волонтерам отдали четыре авто из гаража амурского Правительства
Амурские предприниматели готовы изготовить более 7,5 тысячи масок в сутки