Амурчане могут оплатить кредиты и ЖКУ через почтальонов
Жители Амурской области с помощью почтальона оплатить на дому коммунальные услуги, кредиты и сотовую связь. Почти 100 почтальонов получили мобильные почтово-кассовые терминалы.
На дому можно оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, налоги, кредиты и штрафы, а также приобрести страховой полис.
- Услуга особенно востребована у пенсионеров и маломобильных амурчан, которые в условиях распространения вирусных инфекций находятся в группе риска по состоянию здоровья. Им нет необходимости посещать почтовое отделение, чтобы оплатить коммунальные услуги, которые в списке платежей обычно на первом месте, - отметила директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.
Оплата через мобильные терминалы ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях, все происходит в режиме реального времени. Клиенту выдают кассовый чек. Информация об оплате передается в адрес поставщиков услуг.
Кстати, воспользоваться услугами могут и жители самых отдаленных районов Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU