На амурских предприятиях за неделю пошили более 45 тысяч масок
В Амурской области за неделю было пошито более 45 тысяч гигиенических масок. Темп производства масок увеличен до 9282 штук в сутки. Причем работа налажена в большинстве муниципалитетах региона.
Об этом рассказали на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Правительстве Амурской области.
- Мы постоянно расширяем перечень организаций, которые идут нам на встречу и организуют производства гигиенических масок для населения. Распространять их помогают сетевые магазины. Многие крупные предприятия заказывают большие партии для своих сотрудников, - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.
Также защитные маски в рамках безвозмездной помощи поступают из Китая. Так, ранее в регион прибыли защитные маски, защитные костюмы, средства для электронного дистанционного измерения температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU