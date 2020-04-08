На амурских предприятиях за неделю пошили более 45 тысяч масок

8 Апр 2020 2020-04-08T06:14:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Амурской области за неделю было пошито более 45 тысяч гигиенических масок. Темп производства масок увеличен до 9282 штук в сутки. Причем работа налажена в большинстве муниципалитетах региона.

Об этом рассказали на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Правительстве Амурской области.

- Мы постоянно расширяем перечень организаций, которые идут нам на встречу и организуют производства гигиенических масок для населения. Распространять их помогают сетевые магазины. Многие крупные предприятия заказывают большие партии для своих сотрудников, - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Также защитные маски в рамках безвозмездной помощи поступают из Китая. Так, ранее в регион прибыли защитные маски, защитные костюмы, средства для электронного дистанционного измерения температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU