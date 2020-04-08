Белогорцы хотят отпраздновать День снятия самоизоляции
Жители Белогорска намерены отпраздновать День снятия самоизоляции. Такая идея пришла во время обсуждения коронавируса в инстаграм-аккаунте главы города Станислава Мелюкова.
Как сообщается на сайте администрации Белогорска, горожане предлагали свои варианты организации праздника. Так один из подписчиков мэра предложил не раздавать, а продавать маски, чтобы на эти деньги устроить салют.
- Все-таки маски продать, по символической цене 5-10 рублей, а на эти деньги, в день снятия изоляции запустить салют, - написал он.
- Салюты и без администрации будут в День снятия самоизоляции, - пошутил в ответ глава Белогорска.
Организация фейерверков по значимым поводам стала уже традицией для Белогорска. Так салютами радуют горожан не только на 9 Мая и 23 февраля, есть и исключительно гражданские - фейерверк на День города, на 8 Марта и на выпускной.
ИСТОЧНИК KP.RU