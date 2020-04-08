Белогорцы хотят отпраздновать День снятия самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T10:16:25+03:00

Идея появилась при обсуждении коронавируса в соцсетях с главой города

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Жители Белогорска намерены отпраздновать День снятия самоизоляции. Такая идея пришла во время обсуждения коронавируса в инстаграм-аккаунте главы города Станислава Мелюкова.

Как сообщается на сайте администрации Белогорска, горожане предлагали свои варианты организации праздника. Так один из подписчиков мэра предложил не раздавать, а продавать маски, чтобы на эти деньги устроить салют.

- Все-таки маски продать, по символической цене 5-10 рублей, а на эти деньги, в день снятия изоляции запустить салют, - написал он.

- Салюты и без администрации будут в День снятия самоизоляции, - пошутил в ответ глава Белогорска.

Организация фейерверков по значимым поводам стала уже традицией для Белогорска. Так салютами радуют горожан не только на 9 Мая и 23 февраля, есть и исключительно гражданские - фейерверк на День города, на 8 Марта и на выпускной.

ИСТОЧНИК KP.RU