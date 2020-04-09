В Благовещенске обновляют дорожную разметку, несмотря на самоизоляцию

9 Апр 2020 2020-04-09T04:19:27+03:00

За весну на дороги нанесут почти 10 тонн краски

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В Благовещенске, несмотря на режим самоизоляции, начали работать дорожники. В период плюсовых температур рабочие начали обновлять разметку дорог, которая стерлась за прошедшую зиму.

Накануне сотрудники МКП «ГСТК» уже обновили разметку на участке улицы 50 лет Октября от железнодорожного вокзала до улицы Ленина. На участке было задействовано четверо рабочих и две единицы техники.

- Пока специалисты восстанавливают осевые линии, разметку парковочных зон и пешеходных переходов, которых в городе порядка 170, планируется нанести после того, как автопылесосы уберут с городских улиц пыль, грязь и отсев, оставшиеся после зимы, - рассказали в мэрии.

Обновить разметку на центральных улицах города планируется к 9 мая, а восстановить по всему городу — ко 2 июня. Всего за эту весну на дороги планируют нанести почти 10 тонн специальной краски.

ИСТОЧНИК KP.RU