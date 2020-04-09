В Благовещенске продолжают строить самую крупную в ДФО школу

9 Апр 2020 2020-04-09T05:52:12+03:00

Ввести в эксплуатацию новый объект планируется в августе 2022 года. Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf

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В Благовещенске продолжается строительство самого крупного на Дальнем Востоке общеобразовательного учреждения. Новая школа расположится на участке размером 5,16 гектара. Ее площадь составит более 33 тысяч квадратных метров.

Проектом предусмотрено строительство 4-этажного здания, в котором будет четыре лифта, 60 учебных класса, четыре спортивных зала, актовый зал на 900 человек и столовая на 780 мест.

«На сегодняшний день забито уже порядка 1250 свай, продолжается их срубка, завершены работы по всем пяти котлованам, рабочие переходят к бетонным работам», — рассказал исполнительный директор организации-подрядчика «Строительная компания №1» Константин Ельцов.

Кстати, строители соблюдают целый ряд требований, которые помогут сдержать наступление коронавирусной инфекции. В частности, работников перед началом рабочего дня осматривают, их снабжают масками и дезрастворами, а для обедов оборудована отдельная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU