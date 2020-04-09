Амурский министр отдал 50% своей зарплаты на борьбу с коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-09T08:33:23+03:00

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Министр природных ресурсов области Сергей Маху перевёл 50% своей зарплаты на борьбу с коронавирусом. Пример для подражания ранее показал губернатор Василий Орлов, который также отдал зарплату на борьбу с COVID-19 на территории Амурской области.

- В такое тяжёлое время для России, для всего мира, для победы над новым вирусом важна социальная ответственность каждого. Спасибо врачам и всем медицинским работникам, кто самоотверженно борется с коронавирусом. Мы знаем, какой это тяжёлый труд, и я решил, что 50% своей апрельской зарплаты переведу на счёт, - объяснил свой поступок Сергей Маху. - И призываю своих коллег, руководителей предприятий по возможности поступить также.

Правительство Амурской области напоминает, что единый специальный счёт, на который спонсоры и те, кто хочет пожертвовать, могут перечислить средства, открыт по поручению Василия Орлова. Средства пойдут на помощь волонтёрам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты

СПРАВКА КП

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований от юридических и физических лиц:

ИНН – 2801125703

КПП – 280101001

Получатель – Минфин АО (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», л/с 30915001381)

Счет – 40601810700003000001

Банк – ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК

БИК – 041012001

КБК – 000 0000 0000000 000 150

ОКТМО-10701000

В назначении платежа указать: (150;2) На проведение мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Амурской области, а также на устранение её последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU