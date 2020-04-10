Студентам ДальГАУ оплатят проживание в общежитиях в период пандемии

10 Апр 2020 2020-04-10T03:24:15+03:00

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Студентам Дальневосточного государственного аграрного университета компенсируют расходы на оплату проживания в общежитии. Решение было принято на фоне санитарно-эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса.

Ректор вуза рассказал, что часть студентов разъехались по домам на период действия режима самоизоляции.

- С 23 марта мы перевели процесс обучение в ВУЗе в дистанционный режим. Большинство студентов, проживающих в общежитиях, на время периода действия самоизоляции уехали домой. Таких ребят у нас 800 человек. Все они получат материальную помощь, эквивалентную стоимости проживания в общежитии, по мере своего возвращения. Оставшиеся в общежитиях студенты – это 150 человек – такую помощь получат уже в ближайшее время, – прокомментировал Павел Тихончук.

Такую своевременную меру поддержки университет распространит на весь период действия пандемии. Кстати, студенты отдают за месяц проживания в общежитии 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU