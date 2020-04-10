Пассажирам в аэропорту Благовещенска измеряют температуру автоматически

10 Апр 2020 2020-04-10T03:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

С 9 апреля в Благовещенском аэропорту появился тепловизор. Комплекс удаленного контроля температуры тела «проверяет» пассажиров, прилетевших в столицу Приамурья внутренними рейсами. Прибор уже настроили и протестировали, теперь система полностью введена в работу аэропорта.

Проверить уже успели 104 пассажиров рейса №349. Они прилетели в Благовещенск из московского аэропорта Домодедово. К счастью, повышенной температуры тепловизор не зарегистрировал ни у одного человека.

- Сейчас мы увидели тепловизор в работе, достаточно быстро проводится дистанционная термометрия. Для обеспечения безопасности пассажиров в период вспышки коронавирусной инфекции это очень важное дополнительное оснащение нашего аэровокзала. В своей работе мы четко соблюдаем и следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора, - отметил руководитель аэропорта Благовещенск Валерий Шлегель.

Кстати, недавно такой же комплекс был установлен и в здании аэровокзала, в зоне прилета и встречи пассажиров.

Тепловизор был приобретен – генеральным подрядчиком строительства Амурского ГПЗ. Настроили оборудование специалисты Амурского филиала ПАО «Ростелеком».

- Мы протестировали тепловизионный комплекс, который измеряет температуру пассажиров, пребывающих в аэропорт Благовещенска. Программно-аппаратный комплекс запущен, настроен, сейчас мы вместе с волонтерами-медиками, специалистами Роспотребнадзора посмотрим, как эта система будет работать, как будет проходить взаимодействие по обмену информацией. Самое главное, что техника каждого пассажира видит, видит его температуру, данные точные. Поставленная правительством региона задача выполнена, - рассказал директор Амурского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Камера прибора работает в оптическом диапазоне. Техника включает в себя системы внешнего видеонаблюдения и распознавания лиц. Полученные результаты отображаются в режиме реального времени. Тепловизор оперативно выявляет пассажиров с повышенной температурой.

Температуру тела всех прилетевших в аэропорт пассажиров будут отслеживать сотрудники Роспотребнадзора и медики-волонтеры. При выявлении человека с повышенной температурой и после повторного подтверждения человека доставят в медучреждение.

- Так как сложная эпидемиологическая обстановка еще сохраняется в стране, в области продолжают вводить меры по исключению распространения на ее территории вируса. Четырнадцатидневная самоизоляция всех прибывших в Амурскую область из других регионов страны является не просто рекомендацией, а призывом к обязательному соблюдению. Нам необходимо как можно скорее справиться с этой мировой угрозой, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 9 апреля:

2 713 - человек в Амурской области лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию, в т.ч. за последние сутки 175 человек.

4 - подтвержденных заболевания в Приамурье. Новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки не выявлено.

1 - человек выздоровел.

921 - человек находится на изоляции по месту жительства.

6 - человек находятся в изоляторах.

7 - человек находится в обсерваторе.

1 - объект из 168 не был закрыт в ходе проверки исполнения постановления Правительства Амурской области.

514 - обращений поступило на «горячую линию» по коронавирусу в службу 112 по состоянию на 20.00 9 апреля. Общее число обращений - 10 779.

ИСТОЧНИК KP.RU