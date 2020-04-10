Мошенники обманывают амурчан, обещая выплат для зарплат подчиненным

10 Апр 2020 2020-04-10T06:56:43+03:00

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В Амурской области активизировались мошенники, которые обещают бизнесменам выплаты денежных средств от государства. Якобы выплаты, полученные как меру поддержки при пандемии, можно потратить на зарплаты сотрудникам.

Бизнесмен получает рассылку, которая ведет на специально созданные сайты. В Сети предпринимателя просят ввести номер СНИЛС и ИНН, чтобы увидеть сумму якобы положенной материальной выплаты. Мошенники сообщают, что бизнесмену полагаются выплаты для зарплат, а для их получения необходимо указать данные банковской карты.

- Из-за массового перехода бизнеса в онлайн, мы наблюдаем сегодня увеличение случаев мошенничества. В последнее время на нашу горячую линию всё чаще поступают сообщения от предпринимателей о подобных сайтах, - рассказала руководитель регионального отделения центра «Мой Бизнес» Татьяна Ситникова. – Мы обращаем внимание предпринимателей, что все сообщения о мерах поддержки, для получения которых требуется указывать номера банковских карт, исходят от мошенников. Пожалуйста, будьте бдительны! Обязательно перепроверяйте через официальные сайты всю информацию, которая приходит вам в рассылках.

Вся информация о действующих мерах поддержки доступна для предпринимателей на официальном сайте Правительства Амурской области. Также вопросы можно задать по телефону «горячей линии» для бизнеса: 77-26-46.

ИСТОЧНИК KP.RU