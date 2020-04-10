2020-04-10T14:49:37+03:00
Общество

В Приамурье смягчили режим повышенной готовности

Увеличился список работающих предприятий
Татьяна РЯБОВА
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Фото: правительство Амурской области Возобновить работу смогут в том числе и торговые центры, парикмахерские, ремонтные мастерскиеФото: правительство Амурской области Возобновить работу смогут в том числе и торговые центры, парикмахерские, ремонтные мастерские
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С 13 апреля в Приамурье закрытыми останутся только ночные клубы, кинотеатры, спортивные клубы и залы, детские развлекательные центры, дискотеки, компьютерные клубы и подобные заведения. Остальным предпринимателям разрешат работать. Режим самоизоляции смягчат в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Благовещенском районе, сообщает правительство Амурской области.

Возобновить работу смогут в том числе и торговые центры, парикмахерские, ремонтные мастерские при строгом соблюдении всех санитарных мер безопасности (использование защитных масок, ограниченное число посетителей, постоянная дезинфекция).

При этом образовательные учреждения Благовещенска, Благовещенского района, Белогорска и Свободного продолжат работать дистанционно, в других населённых пунктах разрешено проведение занятий в очном режиме.

По решению оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, возобновится проведение плановой госпитализации в медицинских организациях, за исключением медорганизаций Благовещенска, Благовещенского района, Белогорска и Свободного. Также будет разрешено оказывать плановую стационарную помощь в кожвендиспансере и тех организациях, которые не привлекаются для мероприятий по оказанию помощи с новой вирусной инфекцией.

- Обстановка на территории области характеризуется как второй этап эпидпроцесса. Это свидетельствует о том, что те случаи, которые выявляются на территории области, полностью прослеживаются, все контакты устанавливаются, мероприятия проводятся», - пояснила руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

1 апреля стартовала призывная компания. Призывные комиссии будут принимать не более 30 призывников в день в Благовещенске и не более 15 - в остальных муниципалитетах. Отправка призывников в войска начнется не ранее 20 мая. Каждый призывник будет проходить тест на наличие коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Амурской области 905 человек находятся в изоляции, трое – в обсерваторах, шестеро – в изоляторах. Зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции, один человек успешно выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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