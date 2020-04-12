2020-04-12T12:01:15+03:00
Общество

В Приамурье появилось 11 «лишних» больных коронавирусом

Произошел технический сбой
Татьяна РЯБОВА
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«Лишние» заражённые, как объяснили в региональном управлении Роспотребнадзора, результат технического сбоя.«Лишние» заражённые, как объяснили в региональном управлении Роспотребнадзора, результат технического сбоя.Фото: pixabay.com
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По оперативным данным, которые представлены на сайте «стопкоронавирус.рф», в Приамурье появилось 11 новых заболевших коронавирусом. «Лишние» зараженные, как объяснили в региональном управлении Роспотребнадзора, результат технического сбоя. Точная информация о заболевших будет позже.

В настоящее время в России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса за последние сутки, полностью выздоровели 246 человек, 24 летальных исхода. Заболевшие есть в 52 регионах.

За весь период в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

Напомним, что по данным на 11 апреля в Амурской области было выявлено два новых случая COVID-2019. Заболевшие жители Благовещенска - члены одной семьи. Они посещали другой регион. Их госпитализировали в боксы инфекционной больницы. Состояние больных удовлетворительное, амурчане получают необходимое лечение.

Обновлено 12.04. 18:00:

Управление Роспотребнадзора по Амурской области отметило, что новых случаев заболевания COVID-2019 не выявлено. Сейчас выясняют причину технического сбоя.

В Амурской области лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 3315 человек, в том числе за последние сутки – 222 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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