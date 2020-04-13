Роспотребнадзор по Амурской области: Коронавирус у новых заболевших протекает со средней степенью тяжести

13 Апр 2020 2020-04-13T08:04:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали о последних двух случаях заражения коронавирусом в регионе – напомним, они были выявлены 11 апреля. Заболевшие уже изолированы и проходят лечение, заболевание протекает со средней степенью тяжести.

- Житель Благовещенска вернулся из другого региона, почувствовал недомогание, сразу же принял меры по применению средств индивидуальной защиты и обратился за медицинской помощью. В процессе обследования его семейного круга коронавирус был выявлен у еще одного человека, члена его семьи. Эти лица проходят необходимое лечение, - рассказала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

У первого из двух заболевших COVID-19 протекает бессимптомно, у родственника – несколько тяжелее. Все контакты заразившихся амурчан отработаны, изолированы, люди проходят дополнительное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU