Роспотребнадзор по Амурской области: Коронавирус у новых заболевших протекает со средней степенью тяжести
В управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали о последних двух случаях заражения коронавирусом в регионе – напомним, они были выявлены 11 апреля. Заболевшие уже изолированы и проходят лечение, заболевание протекает со средней степенью тяжести.
- Житель Благовещенска вернулся из другого региона, почувствовал недомогание, сразу же принял меры по применению средств индивидуальной защиты и обратился за медицинской помощью. В процессе обследования его семейного круга коронавирус был выявлен у еще одного человека, члена его семьи. Эти лица проходят необходимое лечение, - рассказала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
У первого из двух заболевших COVID-19 протекает бессимптомно, у родственника – несколько тяжелее. Все контакты заразившихся амурчан отработаны, изолированы, люди проходят дополнительное обследование.
ИСТОЧНИК KP.RU