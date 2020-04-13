Ушел из жизни знаменитый амурский хирург Дмитрий Болгов

13 Апр 2020 2020-04-13T09:19:19+03:00

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В воскресенье, 12 апреля, скончался известный в Приамурье детский хирург Дмитрий Федорович Болгов – кандидат медицинских наук, детский хирург высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, заслуженный врач России, ветеран труда.

- Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Дмитрия Федоровича Болгова. Амурская медицина понесла тяжелую утрату. Дмитрий Федорович, ветеран регионального здравоохранения, внес огромный вклад в его становление и развитие. Он был предан своей профессии. Являлся основоположником Амурской школы детских хирургов, всю свою жизнь посвятил детской хирургии, его трудовой стаж составил 57 лет. Мы запомним его таким, каким он был: талантливым ученым, блистательным хирургом, справедливым и добрым учителем, бесконечно мудрым и великодушным человеком. Мы сохраним эту память навечно в своих сердцах, – сказала министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Дмитрий Федорович родился 23 февраля 1935 года. Он первым возглавил детское хирургическое отделение, организованное в Амурской областной клинической больнице в 1966 году, с 1970 по 2005 годы руководил курсом детской хирургии в медицинской академии.

Дмитрий Болгов первым в Амурской области в 1971 году выполнил и внедрил в практику катетеризацию подключичной и бедренной вен, а также эпидуральную анестезию, что дало положительные результаты в выхаживании детей. Также он первым в Амурской области стал применять перфузию с использованием биологических органов легких и селезенки. Впервые внедрил методы гемосорбции и УФО кров, а также множество операций при различной хирургической и урологической патологии у детей.

С 2005 по 2015 годы после ухода с кафедры Дмитрий Федорович продолжал работать в хирургическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, всегда пользовался огромным уважением и авторитетом у коллег и пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU