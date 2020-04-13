Во всех детсадах Благовещенска заработают дежурные группы

13 Апр 2020 2020-04-13T09:49:39+03:00

С 13 апреля в области открылось больше предприятий - соответственно, потребовалось и больше групп в детсадах. Фото: администрация города Благовещенска

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В Благовещенске со вторника, 14 апреля, организуют работу дежурных групп во всех детских садах города. Ранее такие группы работали лишь в нескольких дошкольных образовательных учреждениях.

Напомним, в соответствии с приказом управления образования от 03.04.2020 № 216 «Об организации образовательной деятельности в образовательных организациях города Благовещенска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» в период с 6 по 30 апреля 2020 года, образовательная деятельность в детских садах приостановлена.

Вместе с тем, с 13 апреля в Благовещенске возобновили работу многие предприятия и организации в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Амурской области. Поэтому потребовалось больше мест в дежурных группах. Теперь они будут работать во всех детских садах, объяснили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

Также в мэрии обратили внимание на то, что в дежурные группы принимают детей только тех родителей, которые работают в организациях, перечень которых был утвержден постановлением правительства Амурской области от 10.04.2020. Специалисты также уточняют, что дежурные группы являются разновозрастными. В них осуществляют только уход и присмотр за детьми, образовательная деятельность не ведется.

По всем имеющимся вопросам родителям следует обращаться по телефонам «горячей линии», указанным в списке:

1. МАДОУ «ДС №3 г.Благовещенска «Надежда», ул. Фрунзе, 46 (корпус 4). Тел.: 8-962-284-80-78, 8-914-560-41-25. Ответственный администратор: Косицына Галина Валерьевна.

2. МАДОУ «ЦРР-ДС №4 г. Благовещенска «Фантазия», ул. Игнатьевское шоссе, 14/7 (корпус 3). Тел.: 8-924-148-77-00, 77-31-61. Ответственный администратор: Бернякович Елена Владимировна.

3. МАДОУ «ДС №5 г. Благовещенска», ул. Ломоносова, 178 (корпус 4). Тел.: 51-23-01, 8-909-810-79-17. Ответственный администратор: Васичева Надежда Петровна.

4. МАДОУ «ДС №14 г. Благовещенска», ул. Пушкина, 191 (корпус 1). Тел.: 59-38-32 8-914-385-68-52. Ответственный администратор: Архипова Татьяна Сергеевна

5. МАДОУ «ДС № 19 г.Благовещенска Комсомольская,10» (корпус 3). Тел.: 8-924-140-89-00, 52-51-38. Ответственный администратор: Федотова Ирина Владимировна.

6. МАДОУ «ДС № 15 г.Благовещенска», ул. Театральная, д.27/1 (корпус 1). Тел.: 77-25-30, 8-962-283-76-27. Ответственный администратор: Ушакова Наталья Александровна.

7 МАДОУ «ДС № 32 г.Благовещенска», ул. Зелёная, 4 (корпус 1). Тел.: 52-15-00, 8-914-566-12-13. Ответственный администратор: Титова Наталья Викторовна.

8 МАДОУ «ДС № 35 г. Благовещенска» , ул. 50 лет Октября, 208 (корпус 4). Тел.: 42-54-30, 8-962-284-68-47. Ответственный администратор: Храмова Татьяна Евгеньевна.

9. МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска», ул. Чайковского, 197/1 (корпус 2). Тел.: 52-30-02, 8-924-678-33-38. Ответственный администратор: Гаученова Наталья Владимировна.

10. МАДОУ «ДС № 47 г. Благовещенска», ул. Октябрьская, 236 51-75-04, 8-924-670-96-11. Ответственный администратор: Дружинина Галина Михайловна.

11. МАДОУ «ДС № 49 г. Благовещенска», п. Аэропорт, 8. Тел.: 89638442440 49-40-42 Савченко Ольга Федоровна

12. МАДОУ «ДС № 50 г. Благовещенска», ул. Политехническая, 52 (корпус 1). Тел.: 8-914-562-35-37, 8-909-811-69-95. Ответственный администратор: Щебуняева Олеся Анатольевна

13. МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска», пер.Речной,11 (корпус 2). Тел.: 51-01-33, 8-914-618-43-96. Ответственный администратор: Пронькова Наталья Евгеньевна

14. МАДОУ «ДС № 60 г.Благовещенска» ул. Кантемирова, 8/2 (корпус 1). Тел. 8-914-561-45-23. Ответственный администратор: Гордиенко Наталья Анатольевна.

15. МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска», ул. Студенческая, д. 34/5 (корпус 2). Тел.: 44-50-36, 8-962-293-86-97. Ответственный администратор: Гурина Татьяна Владимировна

16. МАДОУ «ЦРР-ДС № 68 г. Благовещенска», ул. Василенко, 20/5. Тел.: 209-529. Ответственный администратор: Коновалова Светлана Владимировна.

17. МАОУ «Прогимназия г.Благовещенска», ул. Амурская, 186, ул. Институтская, 17/3, ул. Б-Хмельницкого, 42/2, ул. Широкая, 51, ул. Соколовская, 39. Тел.: 8-914-587-58-90, 8-914-597-47-23, 8-924-671-93-00, 8-924-679-17-15, 8-924-848-38-77. Ответственный администратор: Воеводина Галина Ивановна.

18. МАОУ «Школа №23 г. Благовещенска» п. Моховая Падь, ДОС 7. Тел.: 441-375, 8-996-386-45-95. Ответственный администратор: Горковенко Ирина Сергеевна

19. «Школа № 24 г. Благовещенска» Белогорье, пер.Сосновый, 1. Тел.: 33-86-13, 8-914-576-36-94. Ответственный администратор: Солоникина Ольга Павловна.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 13 апреля, 160 детей находятся в 13 дежурных группах муниципальных садов. Еще 155 ребят приняли в 19 дежурных групп, работающих в частных садах. Количество мест регулируют на основании обращений родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU