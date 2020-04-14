Благовещенскую набережную начнут ежедневно дезинфицировать

14 Апр 2020 2020-04-14T05:45:18+03:00

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С 14 апреля специалисты МКП «ГСТК» будут ежедневно обрабатывать набережную реки Амур дезинфицирующим раствором. Речь идет об участке от улицы Театральной до улицы Батарейной, уточнили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

– Такое решение принято для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Прошедшие выходные показали, что многие горожане не осознают всю серьезность сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, нарушают режим самоизоляции, подвергая опасности заражения себя и окружающих. Одним из мест массового скопления людей стала благовещенская набережная, – подчеркнули в пресс-службе.

Обработка будет проводиться поливомоечной машиной. Дезинфекции подлежат пешеходные зоны, велодорожки, установленные малые формы и детская площадка. Жителей Благовещенска просят воздержаться от посещения набережной в связи с возможным попаданием на кожу и одежду хлорсодержащих средств.

ИСТОЧНИК KP.RU