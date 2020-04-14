Посетителям ТРЦ Благовещенска измеряют температуру и обрабатывают руки

14 Апр 2020 2020-04-14T07:10:51+03:00

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С 13 апреля в Благовещенске вновь открылись торговые центры. При этом для работы они должны соблюдать ряд санитарных правил. Каждый предприниматель должен обеспечить безопасность сотрудников и посетителей, разместить в видных местах памятки по поведению в торговых помещениях и пунктах общепита. Как соблюдаются эти обязательства, проверили представители горадминистрации..

- Каждые два часа во всех помещениях торгового центра проводится влажная уборка с использованием дезсредств, обрабатываются поручни эскалатора, ручки дверей и другие поверхности», – рассказал представитель ТРЦ «Мега». – На всех входах размещены коврики, также пропитанные дезинфицирующим средством. Все сотрудники обеспечены максами, перчатками.

В торгово-развлекательном центре выполнены и другие меры, уточняют в пресс-службе администрации. Нанесена соответствующая разметка, сотрудники охраны измеряют температуры всем посетителям бесконтактными термометрами. Вместе с тем, сами покупатели не всегда соблюдают правила - например, игнорируют нанесенную разметку. Руководству ТЦ была дана рекомендация проводить с посетителями разъяснительную работу, чтобы избежать скопления людей в одном месте.

- Неукоснительно соблюдают все правила и в другом торговом центре. В «Большом» каждый предприниматель в своей секции носит маску, перчатки. Для покупателей имеются кожные антисептики для обработки рук. Регулярно проводится дезинфекция. Схожая картина и в других торговых центрах города. Предприниматели готовы и стараются исполнять все предписания, - обратили внимание представители мэрии.

В целом, отмечает начальник по развитию потребительского рынка и услуг Ольга Здункевич, первый день показал, что руководители торговых организаций подошли к работе очень ответственно. Конечно, есть недочёты, которые необходимо учесть. Например, усилить информирование посетителей, оборудовать места продажи гигиенических масок для своих покупателей, обеспечить использование средств индивидуальной защиты всеми сотрудниками организации.

Большинство замечаний были сразу устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU