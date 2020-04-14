В Приамурье поступят 26 аппаратов искусственной вентиляции легких

14 Апр 2020 2020-04-14T10:00:14+03:00

Аппараты искусственной вентиляции легких будут направлены в БГКБ и Амурскую областную инфекционную больницу Фото: Иван МАКЕЕВ

На них выделено 52 миллиона рублей из федеральных средств

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С 19 апреля в Амурскую область начнут поступать первые из 26 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), приобретенных за счет федеральных средств. Из резервного фонта Правительства РФ на их приобретение было выделено 52 миллиона рублей.

- Первые аппараты начнут поступать в регион уже с 19 апреля. Оставшиеся придут до середины мая. Одновременно с этим мы ведем работу с Минпромторгом РФ по централизованным поставкам дыхательного оборудования, - рассказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова.

Аппараты искусственной вентиляции легких будут направлены в Благовещенскую городскую клиническую больницу, где развернут инфекционный госпиталь для случаев, осложненных пневмониями, а также в Амурскую областную инфекционную больницу – в рамках оснащения коечного фонда медицинских организаций области для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU