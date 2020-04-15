Благовещенский РКЦ вновь открывает двери

15 Апр 2020 2020-04-15T05:01:57+03:00

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Благовещенский расчетно-кассовый центр вновь заработал с 15 апреля. Однако в офисе продолжают действовать ограничительные меры по обслуживанию клиентов, поскольку в Благовещенске не отменены профилактические меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- В зале обслуживания клиентов единовременно на одного оператора, ведущего прием, могут находиться по два посетителя. Мы все-таки рекомендуем нашим клиентам по возможности все вопросы решать удаленно - рассказывает генеральный директор ООО «Благ-РКЦ» Татьяна Ревина.

В помещении расчетно-кассового центра проводится регулярная дезинфекция. В зале работают бактерицидные облучатели-рециркуляторы с УФ-излучателем. Все сотрудники находятся в масках и резиновых перчатках такие же средства индивидуальной защиты просят использовать и посетителей офиса.

Поскольку для жителей областного центра действует режим самоизоляции, Амурские коммунальные системы продолжают принимать все обращения на адрес электронной почты acs@amurcomsys.ru или с помощью сервиса «Обратная связь» на сайте www.amurcomsys.ru. Бумажную корреспонденцию можно оставить в ящике по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73.

Кроме того, клиентов призывают по возможности личным кабинетом www.blag-rkc.ru, направлять показания также можно на почту info@blag-rkc.ru. Кроме этого работают телефоны call-центра: 8(4162) 22-14-60, 22-14-61. Звонки принимаются в будни с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 17:00. Оплатить услуги также можно через личный кабинет, в банках.

Вся заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям принимаются только в электронной форме, в любой день через электронный портал www.amurcomsys.ru.

В компании отметили, что для юридических лиц временно прекращается очный прием и обслуживание. По вопросам передачи показаний счетчиков воды и тепловой энергии и выдачи счетов, по вопросам заключения и расторжения договоров, выдаче актов сверок, предоставление консультаций можно обратиться только онлайн. · Производить оплату за услуги юридическим лицам необходимо на расчетный счет организации по реквизитам, указанным в выставленных счетах. По всем остальным вопросам можно направлять обращения на электронную почту acs@amurcomsys.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU