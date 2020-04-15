Бывшая амурчанка стала народным стилистом в «Модном приговоре»
Экс-амурчанка Ульяна Лепеха стала народным стилистом в шоу «Модный приговор». Девушка создавала образы для героини Ольги, с которой до этого общалась лишь посредством сети интернет. Телепередача с участием бывшей амурчанки вышла в эфир 15 апреля.
Самым броским образом, который создала Ульяна, стал красный костюм. Причем, героиня пришла от него в восторг.
- Прям очень круто. И туфли такие классные со звездочками, - прокомментировала Ольга во время телепередачи.
Александру Васильеву, ведущему «Модного приговора», стало интересно и другое - как работалось девушкам вместе. На этот вопрос ответила народный стилист:
- Мы общались только по «Скайпу», и мне захотелось в ее образах отразить разные черты ее характера, и это был такой эксперимент. Ольга – очень решительная и дерзкая, она действительно такая «секси». И мне кажется, что этот костюм, звезды, шляпа идеально ей подошли.
Перед подведением итогов прозвучал еще один вопрос от ведущего: «Каковы ваши шансы на победу?». На что Ульяна Лепеха отметила, что если проиграет, то сделает это достойно.
- На самом деле, работа стилиста (специалиста «Модного приговора» - прим. ред.) очень достойна. Мне нравятся все образы, которые они подобрали. Особенно мне запал фиалковый костюм, который они подобрали – второй образ. Мне очень нравится это платье. Поэтому я понимаю, что мне будет не стыдно проиграть, - выразила свое мнение девушка.
Во время подведения итогов оказалось, что Ольге все же не совсем понравились те образы, которые предложила ей экс-амурчанка. В них, по словам героини, было не так комфортно, как в образах от специалистов «Модного приговора».
- Первый образ совершенно был не мой, далеко не мой, а дополнение к комбинезону выглядело немножечко странно. А от стилистов «Модного приговора» такого дискомфорта не возникало. Вообще ни от одного образа. Такое ощущение, что они все мои. То есть в них я действительно чувствую себя женственной, желанной и красивой.
Видимо, судьи прислушались к мнению героини: Ульяна набрала всего один балл против четырех, которые забрали стилисты телепередачи.
Бывшая амурчанка стала народным стилистом в Модном приговоре .Сначала героиня была в восторге от созданных Ульяной Лепехой образами (на видео - слева)
ИСТОЧНИК KP.RU