Бывшая амурчанка стала народным стилистом в «Модном приговоре»

15 Апр 2020 2020-04-15T09:23:34+03:00

Сначала героиня была в восторге от созданных Ульяной Лепехой образами

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Экс-амурчанка Ульяна Лепеха стала народным стилистом в шоу «Модный приговор». Девушка создавала образы для героини Ольги, с которой до этого общалась лишь посредством сети интернет. Телепередача с участием бывшей амурчанки вышла в эфир 15 апреля.

Самым броским образом, который создала Ульяна, стал красный костюм. Причем, героиня пришла от него в восторг.

- Прям очень круто. И туфли такие классные со звездочками, - прокомментировала Ольга во время телепередачи.

Александру Васильеву, ведущему «Модного приговора», стало интересно и другое - как работалось девушкам вместе. На этот вопрос ответила народный стилист:

- Мы общались только по «Скайпу», и мне захотелось в ее образах отразить разные черты ее характера, и это был такой эксперимент. Ольга – очень решительная и дерзкая, она действительно такая «секси». И мне кажется, что этот костюм, звезды, шляпа идеально ей подошли.

Перед подведением итогов прозвучал еще один вопрос от ведущего: «Каковы ваши шансы на победу?». На что Ульяна Лепеха отметила, что если проиграет, то сделает это достойно.

- На самом деле, работа стилиста (специалиста «Модного приговора» - прим. ред.) очень достойна. Мне нравятся все образы, которые они подобрали. Особенно мне запал фиалковый костюм, который они подобрали – второй образ. Мне очень нравится это платье. Поэтому я понимаю, что мне будет не стыдно проиграть, - выразила свое мнение девушка.

Во время подведения итогов оказалось, что Ольге все же не совсем понравились те образы, которые предложила ей экс-амурчанка. В них, по словам героини, было не так комфортно, как в образах от специалистов «Модного приговора».

- Первый образ совершенно был не мой, далеко не мой, а дополнение к комбинезону выглядело немножечко странно. А от стилистов «Модного приговора» такого дискомфорта не возникало. Вообще ни от одного образа. Такое ощущение, что они все мои. То есть в них я действительно чувствую себя женственной, желанной и красивой.

Видимо, судьи прислушались к мнению героини: Ульяна набрала всего один балл против четырех, которые забрали стилисты телепередачи.

Бывшая амурчанка стала народным стилистом в Модном приговоре .Сначала героиня была в восторге от созданных Ульяной Лепехой образами (на видео - слева)

ИСТОЧНИК KP.RU