2020-04-15T09:23:34+03:00
Общество

Бывшая амурчанка стала народным стилистом в «Модном приговоре»

Сначала героиня была в восторге от созданных Ульяной Лепехой образами
Василина ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Подбирать образы оказалось непросто, поскольку народный стилист связывалась с участницей лишь по Сети. Фото: pixabay.comПодбирать образы оказалось непросто, поскольку народный стилист связывалась с участницей лишь по Сети. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Экс-амурчанка Ульяна Лепеха стала народным стилистом в шоу «Модный приговор». Девушка создавала образы для героини Ольги, с которой до этого общалась лишь посредством сети интернет. Телепередача с участием бывшей амурчанки вышла в эфир 15 апреля.

Самым броским образом, который создала Ульяна, стал красный костюм. Причем, героиня пришла от него в восторг.

- Прям очень круто. И туфли такие классные со звездочками, - прокомментировала Ольга во время телепередачи.

Александру Васильеву, ведущему «Модного приговора», стало интересно и другое - как работалось девушкам вместе. На этот вопрос ответила народный стилист:

- Мы общались только по «Скайпу», и мне захотелось в ее образах отразить разные черты ее характера, и это был такой эксперимент. Ольга – очень решительная и дерзкая, она действительно такая «секси». И мне кажется, что этот костюм, звезды, шляпа идеально ей подошли.

Перед подведением итогов прозвучал еще один вопрос от ведущего: «Каковы ваши шансы на победу?». На что Ульяна Лепеха отметила, что если проиграет, то сделает это достойно.

- На самом деле, работа стилиста (специалиста «Модного приговора» - прим. ред.) очень достойна. Мне нравятся все образы, которые они подобрали. Особенно мне запал фиалковый костюм, который они подобрали – второй образ. Мне очень нравится это платье. Поэтому я понимаю, что мне будет не стыдно проиграть, - выразила свое мнение девушка.

Во время подведения итогов оказалось, что Ольге все же не совсем понравились те образы, которые предложила ей экс-амурчанка. В них, по словам героини, было не так комфортно, как в образах от специалистов «Модного приговора».

- Первый образ совершенно был не мой, далеко не мой, а дополнение к комбинезону выглядело немножечко странно. А от стилистов «Модного приговора» такого дискомфорта не возникало. Вообще ни от одного образа. Такое ощущение, что они все мои. То есть в них я действительно чувствую себя женственной, желанной и красивой.

Видимо, судьи прислушались к мнению героини: Ульяна набрала всего один балл против четырех, которые забрали стилисты телепередачи.

Бывшая амурчанка стала народным стилистом в Модном приговоре .Сначала героиня была в восторге от созданных Ульяной Лепехой образами (на видео - слева)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Амурчане увидят пасхальное богослужение только по телевидению
Бывшая амурчанка стала народным стилистом в «Модном приговоре»
Благовещенский РКЦ вновь открывает двери
В Приамурье поступят 26 аппаратов искусственной вентиляции легких
Посетителям ТРЦ Благовещенска измеряют температуру и обрабатывают руки
Благовещенскую набережную начнут ежедневно дезинфицировать
Во всех детсадах Благовещенска заработают дежурные группы
Ушел из жизни знаменитый амурский хирург Дмитрий Болгов
Роспотребнадзор по Амурской области: Коронавирус у новых заболевших протекает со средней степенью тяжести
В Приамурье появилось 11 «лишних» больных коронавирусом
В Амурской области 11-летний мальчик играл на подстанции и погиб
В Амурской области зарегистрировано два новых случая заражения COVID-19
В Приамурье смягчили режим повышенной готовности
Мошенники обманывают амурчан, обещая выплат для зарплат подчиненным
Пассажирам в аэропорту Благовещенска измеряют температуру автоматически
Студентам ДальГАУ оплатят проживание в общежитиях в период пандемии
Амурский министр отдал 50% своей зарплаты на борьбу с коронавирусом