Амурчане увидят пасхальное богослужение только по телевидению

15 Апр 2020 2020-04-15T10:23:31+03:00

Так пасхальное богослужение проходило в Благовещенске в 2019 году. Фото: blaginform.ru

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Пасхальные богослужения в Благовещенске пройдут при закрытых дверях храмов. К такому решению пришёл архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

- Мы прекрасно понимаем все риски, которые существуют сегодня. Великий Праздник Пасхи все же будет. В храмах будут идти пасхальные богослужения, но при закрытых дверях, - высказался владыка Лукиан. - В богослужениях будут участвовать священнослужители и церковнослужащие с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Православным амурчанам, желающим участвовать в богослужении, мы будем рекомендовать просмотр праздничной службы по телевидению и таким образом быть сопричастниками Пасхи.

Таким образом, по словам главы Благовещенской епархии, люди смогут увидеть все происходящее в храме и в безопасных условиях принять участие в одном из главных православных праздников России. Также владыка Лукиан выразил благодарность губернатору за оказание помощи в организации телевизионной прямой трансляции пасхального богослужения.

Трансляция пасхальной службы будет проходить на канале ОТР, на кабельном канале «Амурское областное телевидение» на 21 кнопке, на радио «Мир Благовещенск» (частота 106,1 FM), на сайтах www.amurobl.tv и www.asn24.ru. Трансляция богослужения начнется в 23.30 18 апреля и продлится до 2.30 19 апреля.

В пятницу владыка Лукиан по традиции обратится к пастве и еще раз напомнит о том, как в этом году будут организованы пасхальные богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU