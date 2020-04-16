Три новых случая коронавируса выявлено в Приамурье

16 Апр 2020 2020-04-16T03:23:09+03:00

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В Амурской области выявлено три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие – члены одной семьи, один из которых накануне заболевания посещал другой регион России. Какой именно это был регион, не уточняется.

- Заболевшие получают необходимое лечение в стационарных условиях с соблюдением всех требований биологической безопасности. Состояние удовлетворительное, - сообщили в ведомстве.

Все необходимые противоэпидемические мероприятия в семейном очаге организованы и проведены. Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Проведена работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Три пациента, которым COVID-2019 был диагностирован 4 апреля, выписаны с выздоровлением. В регламентированные сроки у них были получены двукратные отрицательные лабораторные результаты на коронавирус, что свидетельствует об эффективности проведенного лечения.

Таким образом, по состоянию на 16.04.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 9 случаев новой коронавирусной инфекции, 4 из которых завершились выздоровлением. Еще 5 человек продолжают получать необходимое лечение.

Мероприятия по предупреждению коронавируса и лабораторное обследование подлежащих групп населения продолжаются. По состоянию на 16.04.2020 проведено 5 432 исследования на COVID-2019, на изоляции по месту жительства находится 121 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU