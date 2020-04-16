Главврач областной инфекционной больницы: Лимон не защитит от коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T09:39:47+03:00

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В соцсетях и мессенджерах все чаще стала появляться информация о якобы чудодейственном действии лимона, имбиря и иных народных методов для предупреждения или лечения коронавируса. Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина развенчала этот миф.

- Народная медицина рекомендует при простудах (а коронавирус – это простуда, разновидность острой респираторной вирусной инфекции) - малину, имбирь, лимон, а также чеснок и лук, которые выделяют фитонциды. Мамы в период гриппа, вируса, надевают чеснок на шею деткам, чтобы фитонциды выделялись, и вирус не проходил. Но эти средства не являются лечебными. Они не стимулируют иммунную систему и не вырабатывают интерфероны и иммунокомпетентные клетки. Коронавирус «прорывает» иммунную систему, внедряется и вызывает заболевание. Органами мишени являются легкие, - объяснила Елена Андреевна.

С ее слов, лимон не вылечит и не защитит от коронавируса. Гораздо эффективнее сидеть сейчас дома.

- Я просто взываю к населению - надо беречь себя, а для этого нужно сидеть дома. Нужно пересидеть дома еще минимум две недели, чтобы мы прошли порог, и можно было безопасно выходить на улицу, - обратила внимание Елена Саяпина.

Врач уточнила, что в текущий период обязательно ношение масок, перчаток. Если перчаток нет, то по возвращении с улицы важно помыть руки, потому что вирус может длительное время находиться на различных поверхностях, к которым мы прикасаемся в повседневной жизни.

- Носители коронавируса - не только люди с клиникой, самое тяжелое последствие которой - это пневмония. Заболевание также протекает в средней, легкой форме, человек может просто быть носителем без признаков болезни. Продромальный период (период заболевания, который протекает между инкубационным периодом и собственно болезнью) протекает от двух до 14 дней. Лучше не выходите никуда, сидите дома», - обратилась к амурчанам Елена Саяпина.

ИСТОЧНИК KP.RU