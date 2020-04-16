Василий Орлов о коронавирусе в Амурской области: Мы ждем роста заболеваемости COVID-19 в мае

16 Апр 2020 2020-04-16T10:20:39+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте. В ходе эфира он заявил, что в мае в регионе ожидается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

– У нас на сегодняшний день 9 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Из них двое средней степени тяжести, к ИВЛ они не подключены, трое – в легкой форме. Но мы ждем роста заболевания, вы поймите, не получится проскочить. Мы ждем роста заболевания в мае – первая половина мая покажет, как мы подготовились. Мы делаем все, чтобы избежать смертей, – рассказал Василий Орлов.

Если заболевших коронавирусом станет значительно больше, регион перейдет на жесткий карантин, организации снова придется закрыть. Однако закрывать Благовещенск никто не будет, подчеркнул губернатор. Также нет у амурских властей полномочий закрыть благовещенский аэропорт, тем более что и смысла в этом губернатор не видит – люди могут прилететь в Хабаровск и оттуда добраться в амурскую столицу иным транспортом.

– На Амурском ГПЗ приняты все дополнительные меры – приезжающие на стройку будут жить в детских лагерях под Свободным, после карантина в две недели они смогут приступить к работе, – также уточнил Василий Александрович.

Тяжелее придется строительным компаниям Приамурья – строительные бригады из Китая так и не вернулись в регион. Причем это высококвалифицированные специалисты, которые были задействованы и на социальных объектах. Попрос прорабатывается на федеральном уровне, но о возвращении иностранцев в Амурскую область речи пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU