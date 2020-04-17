2020-04-17T09:34:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Пациента с подозрением на COVID-19 изолировали в Тынде

Окончательный диагноз поставят после тестирования в Новосибирске
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Изолятор в больнице Тынды рассчитан на 60 человек. Фото: kprfamur.ruИзолятор в больнице Тынды рассчитан на 60 человек. Фото: kprfamur.ru
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В инфекционном отделении Тындинской больницы изолировали пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Окончательный диагноз больному будет поставлен сегодня, 17 апреля, после окончания исследования теста в Новосибирске. Об этом мэр города Марина Михайлова сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

– Молодой человек прилетел на самолете в Благовещенск из Москвы. 10 апреля из областного центра он приехал в Тынду на поезде, 14 апреля был госпитализирован в инфекционное отделение Тындинской больницы, – рассказала Марина Валентиновна.

Тындинец с подозрением на коронавирус ведет свою страницу в «Инстаграме», где рассказывает о своих буднях в медицинском учреждении. Он поделился с подписчиками хорошей новостью – исследование показало, что его легкие чистые.

Сейчас выявляется круг лиц, с которыми контактировал заболевший. Эти люди будут помещены в изолятор. Контактируемые будут находиться в там 14 дней от момента контакта с больным. Помещение взято под охрану сотрудниками Росгвардии.

– Изолятор рассчитан на шестьдесят человек. Сегодня в нем будет размещен один контактируемый. Признаков заболевания у него нет. Мужчина доставлен сюда ввиду невозможности домашней самоизоляции, так как проживает вместе с 70-летней мамой, – уточнила мэр.

Изолятор планово организован на территории Тынды с целью максимально оградить горожан от спорных контактов. Помимо этого, в городе начинают дезинфицировать места скопления граждан, которых настоятельно просят по возможности оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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