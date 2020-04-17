Первомай в Приамурье отпразднуют без митингов и шествий

17 Апр 2020 2020-04-17T07:58:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Президиум Федерации профсоюзов Амурской области решил провести первомайскую акцию в интерактивной форме с использованием социальных сетей. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

- 1 мая 2020 года будет проходить в непростых, нестандартных условиях. Проводимые в стране мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, накладывают свой отпечаток на жизнь людей, на их возможность выходить на улицы, на их возможность работать, - говорится на сайте организации.

Но пускай обстановка этого года не позволяет встретить праздник масштабно, некоторые мероприятия профсоюзы всё же проведут

- Это молодежный флешмоб, это торжественные заседания президиумов профсоюзов, рассылка хэштегов через социальные сети и другое. Где-то онлайн, где-то вживую. С помощью профсоюзных волонтеров будем чествовать ветеранов труда, войны, ветеранов профсоюзов на дому с вручением индивидуальных медицинских средств защиты и продуктовых наборов. Так что жизнь продолжается! – говорится в обращении президиума Федерации профсоюзов Амурской области.

Также членским организациям федерации области рекомендовано в период пандемии, обеспечить контроль по соблюдению и недопущению нарушений прав трудящихся, оперативно реагировать на все обращения работников, проводить мониторинг принимаемых работодателями решений в режиме повышенной готовности. Рекомендовано проводить работу по оказанию волонтерской помощи людям пожилого возраста, в том числе ветеранам отрасли, войны, тыла и труда и уделить особое внимание людям профессий бесперебойного функционирования в части обеспечения их средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU