2020-04-17T08:54:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Два новых случая коронавируса подтвердились в Приамурье

Общее число заразившихся составляет 11 человек
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Заразившиеся связаны с больными COVID-2019, выявленными накануне. Фото: pexels.comЗаразившиеся связаны с больными COVID-2019, выявленными накануне. Фото: pexels.com
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В Амурской области 17 апреля выявили еще двоих пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

- Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевшие эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными накануне. Проводится работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение и их лабораторному обследованию, - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе правительства Амурской области уточнили, что заболевшие находятся в Тынде.

Таким образом, по состоянию на 17 апреля 2020 года общее число заразившихся COVID-19 составляет 11 человек. Четверо из них выздоровели, семь продолжают получать необходимое лечение. Всего в области проведено 5 625 исследований на коронавирусную инфекцию, на изоляции по месту жительства находится 187 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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