2020-04-17T10:54:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Троих амурчан госпитализировали по подозрению на коронавирус

Возможные заболевшие выявлены в Благовещенске, Зее и Тынде
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В городах, где были обнаружены потенциальные зараженные, предлагают ввести ужесточенный режим. Фото: pexels.comВ городах, где были обнаружены потенциальные зараженные, предлагают ввести ужесточенный режим. Фото: pexels.com
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В ночь на 17 апреля в Амурской области госпитализировали трех человек с подозрением на COVID – 2019 . Это произошло в трех крупных городах Приамурья - Благовещенске, Зее и Тынде. Такую информацию озвучили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- По ним определен круг контактных лиц, проводится работа по их помещению под медицинское наблюдение и лабораторному обследованию, - уточнили в пресс-службе правительства Амурской области.

В связи с этим главный государственный санитарный врач области предложила ужесточить режим в указанных городах. Решением штаба министерству здравоохранения поручено скоординировать работу всех эпидемиологов области, ее должен возглавить главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава.

- С учетом новых обстоятельств предлагаем направлять под медицинское наблюдение всех лиц, которые вернулись в область из других регионов страны и у которых обнаружена температура. Для этого развернуть обсерватор на базе больницы восстановительного лечения в Благовещенске, - заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

На штабе было отмечено, что главы сельских поселений должны знать, кто вернулся в населенный пункт из других регионов страны, и следить за тем, чтобы эти люди соблюдали самоизоляцию. Кроме того, необходимо усилить меры санитарной безопасности в торговых центрах, магазинах и прочих местах скопления людей.

- Индивидуальные предприниматели и юридические лица, независимо от правовой формы, не должны допускать в помещение лиц без средств индивидуальной защиты органов дыхания. В случае отсутствия масок у посетителей обеспечить возможность их приобретения. Граждане при посещении публичных мест, общественного транспорта в обязательном порядке должны использовать маски, - подчеркнула Ольга Петровна.

На сегодняшний день в изоляторах находится шесть человек, которые относятся к первому кругу контактных, то есть находятся в зоне особого риска. В Волково обсерватор закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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