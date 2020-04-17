Врач скорой в Благовещенске: Нам нужны противочумные костюмы, чтобы не разнести заразу по городу

17 Апр 2020 2020-04-17T16:21:38+03:00

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Врач благовещенской скорой помощи Олег Шульга обратился к губернатору Амурской области с заявлением о том, что на станции недостаточно необходимых средств защиты для работы в условиях трудной эпидемиологической ситуации. Обращение было опубликовано в социальной сети «Инстаграм»

- Уважаемый губернатор, на нашей станции случилось то, что ожидалось. Один из наших медиков заразился при работе с больным, который скрыл свой анамнез. В итоге она (медик - прим. ред.) сейчас находится в больнице с подтвержденным COVID-19. Три бригады находятся на карантине, - рассказал в видеозаписи Олег Шульга.

Он уточнил, что при контакте медика с пациентом соблюдались меры профилактики, использовались перчатки и маска. Однако средств защиты, говорит Олег Шульга, катастрофически не хватает:

- У нас не хватает разовых комбинезонов, каких положено. Линейным бригадам выдают обычные халаты, которые практически ни от чего не спасают. Нужны хорошие противочумные костюмы, чтобы мы могли полноценно работать, не боясь заразиться и разнести эту заразу по городу. Мы знаем, чем это чревато. Мы знаем, какие будут последствия, если станция города Благовещенска «ляжет». А до этого, судя по скорости распространения COVID-19, осталось очень мало времени.

По словам врача, городская администрация не может купить костюмы - приобретать их нужно через тендер, а оперативно сделать это трудно. В связи с этим Олег Шульга предложил потратить собранные посредством добровольных пожертвований средства на защиту врачей и, таким образом, защиту населения.

- Считайте это официальным обращением работников скорой к вам, уважаемый губернатор, - завершил свое выступление доктор.

В областном правительстве уже ознакомились с данным обращением - в связи с этим создадут рабочую группу во главе с заместителем председателя правительства Юлией Рябининой. Изложенные в обращении факты будут тщательно проверены, а результаты проверки - обнародованы.

Врач скорой в Благовещенске: У нас не хватает средств защиты, один медик уже заражен.Работники станции скорой помощи обратились к губернатору Амурской области Видео первоначально опубликовано в инстаграм-аккаунте @shulz_ak111

ИСТОЧНИК KP.RU