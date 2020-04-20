2020-04-20T07:19:58+03:00
Общество

Авиарейсы задержаны из-за снегопада в Приамурье

С запозданием прибудут самолеты из Новосибирска и Москвы
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Фото: www.pexels.comДва самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровск. Фото: www.pexels.com
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Активный циклон принес в Амурскую область обширные осадки. В частности, в Благовещенске продолжается обильный снегопад, который внес коррективы в движение самолетов.

- Прием воздушных судов по расписанию аэропорта Благовещенска был затруднен отсутствием видимости на взлетно-посадочной полосе в утренние часы. Аэродромная служба аэропорта обеспечивает готовность взлетно-посадочной полосы для приема\выпуска воздушных судов, - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Два самолета по решению экипажа авиакомпаний ушли на запасной аэродром в Хабаровск до ожидания улучшения погодных условий в Благовещенске. Прилет в Благовещенск рейсов авиакомпании S7 №5211 с 74 пассажирами из Новосибирска и компании «Уральские авиалинии» U6-349 с 43 пассажирами из Москвы ожидается в 15.00 по местному времени. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Пассажиры задержанных рейсов с вылетом из Благовещенска, обратившиеся к представителям компаний, распределены в гостиницы, где будут ожидать вылет своего рейса.

Вся оперативная информация о времени прилета и вылета задержанных авиарейсов вносится в онлайн табло официального сайта аэропорта Благовещенск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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