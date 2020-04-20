Первый зараженный COVID-19 выявлен в Белогорске
География распространения новой коронавирусной инфекции в Амурской области расширяется – в ночь на 20 апреля подтвердился первый случай в Белогорске. Также подтверждены еще три случая в Благовещенске, Тынде и Зее.
- Состояние здоровья у людей с выявленной инфекцией позволяет оказывать им медицинскую помощь в медучреждениях, расположенных в этих городах, - отметила руководитель управления Роспотреднадзора по Амурской области Ольга Курганова.
Таким образом, в Приамурье на 20 апреля зафиксировано 20 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Четыре пациента с таким диагнозом уже выздоровели и выписаны из больницы.
Из 16 человек, которые сейчас находятся на лечении (Благовещенск - 10, Тында - 3, Зея - 2, Белогорск - 1), у четверых заболевание сопровождается пневмонией средней степени тяжести. Утяжеления состояния нет. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU