Первый зараженный COVID-19 выявлен в Белогорске

20 Апр 2020 2020-04-20T09:51:13+03:00

Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 20 человек. Фото: instagram.com/minzdravamur

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География распространения новой коронавирусной инфекции в Амурской области расширяется – в ночь на 20 апреля подтвердился первый случай в Белогорске. Также подтверждены еще три случая в Благовещенске, Тынде и Зее.

- Состояние здоровья у людей с выявленной инфекцией позволяет оказывать им медицинскую помощь в медучреждениях, расположенных в этих городах, - отметила руководитель управления Роспотреднадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Таким образом, в Приамурье на 20 апреля зафиксировано 20 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Четыре пациента с таким диагнозом уже выздоровели и выписаны из больницы.

Из 16 человек, которые сейчас находятся на лечении (Благовещенск - 10, Тында - 3, Зея - 2, Белогорск - 1), у четверых заболевание сопровождается пневмонией средней степени тяжести. Утяжеления состояния нет. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU