2020-04-20T09:51:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый зараженный COVID-19 выявлен в Белогорске

Подтверждены четыре новых случая заболевания
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 20 человек. Фото: instagram.com/minzdravamurОбщее число заразившихся с начала пандемии достигло 20 человек. Фото: instagram.com/minzdravamur
Изменить размер текста:

География распространения новой коронавирусной инфекции в Амурской области расширяется – в ночь на 20 апреля подтвердился первый случай в Белогорске. Также подтверждены еще три случая в Благовещенске, Тынде и Зее.

- Состояние здоровья у людей с выявленной инфекцией позволяет оказывать им медицинскую помощь в медучреждениях, расположенных в этих городах, - отметила руководитель управления Роспотреднадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Таким образом, в Приамурье на 20 апреля зафиксировано 20 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. Четыре пациента с таким диагнозом уже выздоровели и выписаны из больницы.

Из 16 человек, которые сейчас находятся на лечении (Благовещенск - 10, Тында - 3, Зея - 2, Белогорск - 1), у четверых заболевание сопровождается пневмонией средней степени тяжести. Утяжеления состояния нет. Своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обсерватор на 60 мест развернули в больнице восстановительного лечения в Благовещенске
Первый зараженный COVID-19 выявлен в Белогорске
Авиарейсы задержаны из-за снегопада в Приамурье
Врач скорой в Благовещенске: Нам нужны противочумные костюмы, чтобы не разнести заразу по городу
Троих амурчан госпитализировали по подозрению на коронавирус
Два новых случая коронавируса подтвердились в Приамурье
Первомай в Приамурье отпразднуют без митингов и шествий
Пациента с подозрением на COVID-19 изолировали в Тынде
Василий Орлов о коронавирусе в Амурской области: Мы ждем роста заболеваемости COVID-19 в мае
Главврач областной инфекционной больницы: Лимон не защитит от коронавируса
Три новых случая коронавируса выявлено в Приамурье
Амурчане увидят пасхальное богослужение только по телевидению
Бывшая амурчанка стала народным стилистом в «Модном приговоре»
Благовещенский РКЦ вновь открывает двери
В Приамурье поступят 26 аппаратов искусственной вентиляции легких
Посетителям ТРЦ Благовещенска измеряют температуру и обрабатывают руки
Благовещенскую набережную начнут ежедневно дезинфицировать
Во всех детсадах Благовещенска заработают дежурные группы
Ушел из жизни знаменитый амурский хирург Дмитрий Болгов
Роспотребнадзор по Амурской области: Коронавирус у новых заболевших протекает со средней степенью тяжести
В Приамурье появилось 11 «лишних» больных коронавирусом
В Амурской области 11-летний мальчик играл на подстанции и погиб
В Амурской области зарегистрировано два новых случая заражения COVID-19
В Приамурье смягчили режим повышенной готовности
Мошенники обманывают амурчан, обещая выплат для зарплат подчиненным
Пассажирам в аэропорту Благовещенска измеряют температуру автоматически
Студентам ДальГАУ оплатят проживание в общежитиях в период пандемии
Амурский министр отдал 50% своей зарплаты на борьбу с коронавирусом