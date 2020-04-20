Обсерватор на 60 мест развернули в больнице восстановительного лечения в Благовещенске

20 Апр 2020 2020-04-20T10:15:11+03:00

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В Больнице восстановительного лечения в Благовещенске готов к работе обсерватор для размещения людей, которые приехали из территорий, где зафиксирована неблагополучная ситуация по COVID-19. Пока обсерватор пустует, но принять первых пациентов здесь готовы в любой момент.

- У нас уже готовы 60 коек в палатах из расчета три квадратных метра на одного человека, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Также соответствует всем нормативами количество мебели – кроватей, тумбочек, стульев. Имеется необходимый мягкий инвентарь: постельные принадлежности, полотенца. Предусмотрено обеспечение каждого прибывшего средствами личной гигиены – их будут выдавать сразу на весь период нахождения в обсерваторе, то есть на 14 суток. Питание бесплатное, - сообщила главный врач больницы Галина Рожкова.

Между тем обсерватор в Волково закрыт по распоряжению главного санитарного врача региона. Он работал с 3 февраля, за это время там побывали 50 граждан КНР, последний из них выписан 17 апреля. Сейчас в амбулатории, на базе которой размещался обсерватор, проводятся работы по дезинфекции помещений, затем проведут ремонт. И только после этого она начнет работу с приписным населением в обычном режиме.

Всего в Амурской области предусмотрено 26 обсерваторов на 540 мест для обсервации граждан КНР, имеющих вид на жительство в России, прибывших из Китая, в том числе 160 коек в Благовещенске. Сейчас используется только два обсерватора – в селе Волково и городе Зея.

Финансовое обеспечение обсерваторов производится за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области на основании договоров с медицинскими организациями.

ИСТОЧНИК KP.RU