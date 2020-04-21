Самый мощный снегопад за 25 лет выпал в Благовещенске

21 Апр 2020 2020-04-21T04:08:11+03:00

Снега оказалось больше, чем за пять «зимних» месяцев в сумме

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Снегопад, выпавший в Благовещенске 20 апреля, побил рекорд 25-летней давности. В этот день в областной столице выпало 24 мм снега. Для сравнения, суммарное количество снега с ноября по март в городе едва превысило 14 мм. По области снега тоже просыпалось немало: в Экимчане – 30 мм осадков, на юге области в большинстве районов – от 10 до 20 мм.

- Последний раз столь мощный апрельский снегопад достался нашей области 25 лет назад: 6 апреля 1995 года за одну ночь выпало более 20 мм осадков в виде снега (в Благовещенске - 28 мм), что считается опасным метеорологическим явлением, - рассказали специалисты Амурского гидрометцентра в своем инстаграм-аккаунте. - В этот раз снегопад продолжительнее, но суммарное количество осадков, которое он принесёт, наверняка превысит достижение 25-летней давности.

Синоптики обратили внимание и на то, что на этот раз снег выпал в гораздо более поздние сроки, чем в 1995 году – не в начале, а чуть ли не в конце апреля

- Рекорда осадков дня 20 апреля не получилось: в 2005 году на это число выпало 40 мм, но в виде дождя. Снегам по количеству влаги с дождями соревноваться трудно. Но очевидно, что сегодня мы стали свидетелями уникального явления погоды - сверхпозднего обильного продолжительного снегопада! – отметили в Амурском гидрометцентре.

Между тем, столь обильный снегопад не мог не сказаться на жизни города и области. В частности, в понедельник, 20 апреля, были задержаны несколько авиарейсов, автомобилисты жаловались на гололед. В Благовещенске с последствиями борются и днем, и ночью: расчищают улицы и автобусные остановки, подсыпают дороги материалами против гололеда, вывозят снег.

ИСТОЧНИК KP.RU